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Корякина Татьяна Ивановна
6.0
0
Корякина Татьяна Ивановна
Педиатр
Стаж 32 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1977 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Забайкальская, 22
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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