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Корзун Константин Анатольевич
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Корзун Константин Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 27 лет
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Адреса и стоимость приёма
Дентал Стиль
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
350 р
0 отзывов

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