  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шандыга Алексей Юрьевич
Шандыга Алексей Юрьевич
6.0
0

Шандыга Алексей Юрьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Ежегодное повышение квалификации.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Стоматология на Прудах
Доступна онлайн запись
ул. Постышева, 22
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи