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  3. Кошкина Валентина Владимировна
Кошкина Валентина Владимировна
6.0
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Кошкина Валентина Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, Стоматология, 1982 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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