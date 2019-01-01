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  3. Коваленко Ирина Николаевна
Коваленко Ирина Николаевна
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Коваленко Ирина Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Институт, специализация "Санитарно-гигиеническое дело", 1977 г. окончания
  • Сертификат по специальности "Клиническая лабораторная диагностика", № 0727180179452, до 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
пер. Пилотов, 2
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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