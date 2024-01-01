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Ковалева Людмила Алексеевна
6.0
0
Ковалева Людмила Алексеевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1964 г. окончания.
Сертификат по специальности "Оториноларингология", до 2024 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева
ул. Муравьёва-Амурского, 54
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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