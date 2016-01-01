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Ковтун Екатерина Викторовна
Ковтун Екатерина Викторовна
Терапевт
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 2015 г. окончания
ДВГМУ, по специальности "Терапия", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Курс "Паллиативная медицинская помощь", 2016 г.
ДВГМУ, Профессиональная переподготовка "Гериатрия", 2017 г.
ИПКСЗ, проф. переподготовка "Организация здравоохранения и общественного здоровья", 2021 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Терапевт
1500 р
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1300 р
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