  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ковтун Екатерина Викторовна
Ковтун Екатерина Викторовна

Ковтун Екатерина Викторовна

Терапевт
Стаж 7 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 2015 г. окончания
  • ДВГМУ, по специальности "Терапия", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Курс "Паллиативная медицинская помощь", 2016 г.
  • ДВГМУ, Профессиональная переподготовка "Гериатрия", 2017 г.
  • ИПКСЗ, проф. переподготовка "Организация здравоохранения и общественного здоровья", 2021 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Терапевт
1500 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1300 р

Похожие специалисты

Все врачи