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Козлова Марина Викторовна
6.0
0
Козлова Марина Викторовна
Кардиолог
,
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
АГМА, специализация "Педиатрия", г. Благовещенск, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Кардиология, 2017 г.
ИПКСЗ, Терапевт, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Павловича, 1В
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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