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Козырев Герман Анатольевич
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Козырев Герман Анатольевич

Челюстно-лицевой хирург
Стаж 34 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1986 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Челюстно-Лицевая Хирургия, 2005 г.
  • ИПКСЗ, Челюстно-Лицевая Хирургия, 2007 г.
  • ИПКСЗ, Онкология, 2007 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
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