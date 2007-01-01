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Козырев Герман Анатольевич
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Козырев Герман Анатольевич
Челюстно-лицевой хирург
Стаж 34 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1986 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Челюстно-Лицевая Хирургия, 2005 г.
ИПКСЗ, Челюстно-Лицевая Хирургия, 2007 г.
ИПКСЗ, Онкология, 2007 г.
ИПКСЗ, Стоматология, 2009 г.
ИПКСЗ, Челюстно-Лицевая Хирургия, 2012 г.
ИПКСЗ, Челюстно-Лицевая Хирургия, 2017 г.
Еще 3
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Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
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