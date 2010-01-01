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Крачилова Елена Владимировна

Крачилова Елена Владимировна

Педиатр
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальности «Педиатрия» 2010 г. окончания
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, Интернатура по специальности «Педиатрия» 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
1400 р

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