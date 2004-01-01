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Краевская Елена Викторовна
6.0
0
Краевская Елена Викторовна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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