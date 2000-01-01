Краснова Наталья Александровна
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Направление деятельности:
Диагностика и лечение иммунодефицитных состояний, аллергических заболеваний, вакцинация.
Диагностика и лечение иммунодефицитных состояний, аллергических заболеваний, вакцинация.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1500 р
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
700 р
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
700 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
900 р
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