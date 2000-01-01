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Краснова Наталья Александровна
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Краснова Наталья Александровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1999 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", 2000 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Иммунология и аллергология", 2003 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - педиатр, ДГБ №2, 2000-2001 гг.
  • Преподователь ДВГМУ, кафедра микробиологии и клинической иммунологии, 2003-2016 гг.
  • Врач - аллерголог - иммунолог, НУЗ ДКБ на ст. Хабароск-1 ОАО "РЖД", 2005 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1500 р
Прима Медика
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
700 р
Прима Медика
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
700 р
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
900 р
5 отзывов

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