  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Краснояружская Инна Андреевна
Краснояружская Инна Андреевна
6.0
0

Краснояружская Инна Андреевна

Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Терапия, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи