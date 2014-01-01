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  3. Крайненко Марина Константиновна
Крайненко Марина Константиновна
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Крайненко Марина Константиновна

Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2014 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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