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Кулакаускас Оксана Геннадьевна
6.0
0
Кулакаускас Оксана Геннадьевна
Терапевт
,
Профпатолог
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр
ул. Ленинградская, 25А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Профпатолог
По запросу
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