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  3. Кулик Инна Александровна
Кулик Инна Александровна
6.3
2

Кулик Инна Александровна

Терапевт
Стаж 31 год / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Терапевт
1250 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1000 р
Консультация взрослых
Терапевт
850 р
2 отзыва

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