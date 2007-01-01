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Куликов Александр Владимирович
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Куликов Александр Владимирович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2007 г. окончания.
  • ДВГМУ, ординатура по специальности Анестезиология и Реаниматология, 2009 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Анестезиолог - Реаниматолог", 2014 г окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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