Курина Ксения Юрьевна
Стаж 3 года / Врач первой категории
Принимает детей
Диагностика когнитивной, эмоционально-волевой сферы, общего уровня развития ребёнка. Сопровождение семей с детьми, имеющими особенности развития. Работа с детьми, направленная на снижение уровня тревожности, развитие коммуникативных навыков и познавательных способностей.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 138
Первичный приём детей
Клинический психолог
1500 р
Вторичный приём детей
Клинический психолог
1000 р
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