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  3. Ткаченко Роман Викторович
Ткаченко Роман Викторович

Ткаченко Роман Викторович

Клинический психолог, Психолог специальной служебной деятельности, Судебный эксперт-психолог
Стаж 4 года
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Независимость
ул. Яшина, 40
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу

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