Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Ткаченко Роман Викторович
Ткаченко Роман Викторович
Клинический психолог
,
Психолог специальной служебной деятельности
,
Судебный эксперт-психолог
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Независимость
ул. Яшина, 40
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
Похожие специалисты
Любачевская
Екатерина Александровна
Психотерапевт
,
Клинический психолог
Записаться
Бекер
Давид Львович
Психиатр
,
Психотерапевт
,
Зав. лабораторией
,
Клинический психолог
Записаться
Курина
Ксения Юрьевна
Клинический психолог
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону