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Кутовая Татьяна Анатольевна

Кутовая Татьяна Анатольевна

Педиатр
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу

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