Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Кутовая Татьяна Анатольевна
Кутовая Татьяна Анатольевна
Педиатр
Стаж 5 лет
Принимает детей
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
Похожие специалисты
Ерега
Елена Петровна
Гематолог
,
Онколог
,
Педиатр
,
Зав. отделением
Записаться
Галич
Юлия Александровна
Педиатр
,
Физиотерапевт
,
Фтизиатр
Записаться
Федорчук
Наталья Викторовна
Педиатр
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону