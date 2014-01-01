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Кузнецова Елена Валентиновна
6.0
0
Кузнецова Елена Валентиновна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1975 г. окончания.
ХГМИ, Интернатура по специальности "Акушерство-гинекология", 1976 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Акушерство и гинекология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
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