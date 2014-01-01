  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кузнецова Елена Валентиновна
Кузнецова Елена Валентиновна
6.0
0

Кузнецова Елена Валентиновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1975 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Акушерство-гинекология", 1976 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Акушерство и гинекология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи