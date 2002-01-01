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  3. Довбыш Ольга Геннадьевна
Довбыш Ольга Геннадьевна
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Довбыш Ольга Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Лечебное дело, 2002 г.
  • Интернатура, ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2003 г.
  • Ординатура, ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 20012 г.
  • ДВГМУ, Трансфузиология, 2016 г.
  • ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
5 отзывов

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