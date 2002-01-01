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Довбыш Ольга Геннадьевна
7.4
5
Довбыш Ольга Геннадьевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Лечебное дело, 2002 г.
Интернатура, ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2003 г.
Ординатура, ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 20012 г.
ДВГМУ, Трансфузиология, 2016 г.
ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
5 отзывов
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