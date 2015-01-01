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  3. Кузнецова Ксения Андреевна
Кузнецова Ксения Андреевна
6.0
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Кузнецова Ксения Андреевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, педиатрия, 2015 г. окончания.
  • Интернатура по офтальмологии, ДВГМУ, 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая поликлиника №3
ул. Зои Космодемьянской, 32
Первичный приём детей
Педиатр
560 р
Вторичный приём детей
Педиатр
510 р
0 отзывов

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