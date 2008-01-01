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Кузовлев Евгений Леонидович
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Кузовлев Евгений Леонидович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
  • Интернатура, Владивостокский Государственный медицинский институт, 1984 г.
Курсы повышения квалификации
  • Переподготовка, ХГМИ, Анестезиология и реаниматология, 1988 г.
  • ДВГМУ, Анестезиология и реаниматология, 2008 г.
  • ДВГМУ, Анестезиология и реаниматология, 2013 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
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