Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Кузовлев Евгений Леонидович
6.0
0
Кузовлев Евгений Леонидович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
Интернатура, Владивостокский Государственный медицинский институт, 1984 г.
Курсы повышения квалификации
Переподготовка, ХГМИ, Анестезиология и реаниматология, 1988 г.
ДВГМУ, Анестезиология и реаниматология, 2008 г.
ДВГМУ, Анестезиология и реаниматология, 2013 г.
ДВГМУ, Трансфузиология, 2015 г.
ДВГМУ, Анестезиология и реаниматология, 2018 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Таран
Олег Иванович
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Видякин
Андрей Витальевич
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Лазарев
Роман Агамирович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Врач ультразвуковой диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...