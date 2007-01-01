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  3. Сорвина Татьяна Афанасьевна
Сорвина Татьяна Афанасьевна
6.3
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Сорвина Татьяна Афанасьевна

Гастроэнтеролог, Педиатр, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Педиатрия", 1973 г. окончания.
  • Профессиональная переподготовка по программе "Гастроэнтерология", 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации "Гастроэнтерология", 2007 г.
  • Курсы повышения квалификации "Педиатрия", 2013 г.
  • Курсы повышения квалификации "Гастроэнтерология", 2017 г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Педиатр
По запросу
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1300 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1000 р
Хабаровский диагностический центр
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1390 р
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1490 р
Педиатр
1300 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1190 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1290 р
Педиатр
1090 р
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