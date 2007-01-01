Сорвина Татьяна Афанасьевна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Лауреат премии «Признание» 2016г, лучший педиатр края.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Педиатр
По запросу
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1300 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1390 р
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1490 р
Педиатр
1300 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1190 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1290 р
Педиатр
1090 р
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