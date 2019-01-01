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Лавренова Елена Александровна
6.0
0
Лавренова Елена Александровна
Лор (оториноларинголог)
,
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1988 г. окончания.
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", действителен до 26 апреля 2019 г.
Сертификат "Оториноларингология", действителен до 28 ноября 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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