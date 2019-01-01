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  3. Лавренова Елена Александровна
Лавренова Елена Александровна
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Лавренова Елена Александровна

Лор (оториноларинголог), Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1988 г. окончания.
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", действителен до 26 апреля 2019 г.
  • Сертификат "Оториноларингология", действителен до 28 ноября 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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