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Лазарева Елена Михайловна
6.0
0
Лазарева Елена Михайловна
Зав. отделением
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 80
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
0 отзывов
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