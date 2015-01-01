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Лазько Александр Федорович
6.0
0
Лазько Александр Федорович
Врач функциональной диагностики
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2017 г.
ИПКСЗ, Терапия, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Павловича, 1В
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов
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