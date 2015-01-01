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Лазько Александр Федорович
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Лазько Александр Федорович

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2017 г.
  • ИПКСЗ, Терапия, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Павловича, 1В
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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