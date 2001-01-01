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  3. Лебедева Елена Юрьевна
Лебедева Елена Юрьевна
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Лебедева Елена Юрьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Педиатрия", 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Получила специализацию по неанатологии, 1987 г.
  • Специализация по дерматовенерологии, 1994 г.
  • Факультет повышения квалификации РУДН по специальности "Косметология", 2015 г.
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Участие в ассоциациях
  • Является постоянным и активным участником большинства российских и международных конгрессов по косметологии и пластической хирургии.
Опыт работы
  • Работала неанатологом в Магаданском городском роддоме, 1987 -1994 гг.
  • Врач дерматовенеролог Магаданского областного кожвендиспанера, 1994-2003 гг.
  • Заведующая диспансером, главный внештатный дерматовенеролог Магаданской область, 2001-2003 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Эстетик Холл
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 94
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5 отзывов

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