Лебедева Елена Юрьевна

Предлагает лечебные и косметологические процедуры: лечение заболеваний кожи и ее придатков, удаление доброкачественных новообразований: невусов, себорейных кератом, атером, вульгарных и подошвенных бородавок, сосудистых «звездочек» методом электокоагуляции, электроэпиляция волос, все виды химических пилингов с целью: лечения угревой болезни и ее последствий, омоложения, осветления кожи, растяжек, контурная пластика носогубных складок, губ, придание объема стареющей кожи лица на основе биодеградирующих гелей, устранение мимических морщин препаратами ботулотоксина, устранение гипергидроза ладоней, стоп, подмышечных впадин «ДИСПОРТ», все виды косметологических уходовых процедур направленных против старения кожи, лазерная косметология: лазерные шлифовки (легкие и глубокие), лазерное омоложение кожи, эпиляция волос, удаление сосудов