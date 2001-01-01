Лебедева Елена Юрьевна
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Предлагает лечебные и косметологические процедуры: лечение заболеваний кожи и ее придатков, удаление доброкачественных новообразований: невусов, себорейных кератом, атером, вульгарных и подошвенных бородавок, сосудистых «звездочек» методом электокоагуляции, электроэпиляция волос, все виды химических пилингов с целью: лечения угревой болезни и ее последствий, омоложения, осветления кожи, растяжек, контурная пластика носогубных складок, губ, придание объема стареющей кожи лица на основе биодеградирующих гелей, устранение мимических морщин препаратами ботулотоксина, устранение гипергидроза ладоней, стоп, подмышечных впадин «ДИСПОРТ», все виды косметологических уходовых процедур направленных против старения кожи, лазерная косметология: лазерные шлифовки (легкие и глубокие), лазерное омоложение кожи, эпиляция волос, удаление сосудов
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 94
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Консультация детей
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Доступна онлайн запись
пер. Донской, 7
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1500 р
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