- Главная
- Все клиники
- VG Клиника Экспертов
VG Клиника Экспертов
В клинике 5 врачей
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Клиника врачебной косметологии.
Прежнее название компании "VG Clinic".
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
Записаться на приём
Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
Записаться на приём
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём