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VG Клиника Экспертов
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VG Клиника Экспертов

В клинике 5 врачей
Адреса
Хабаровск, ул. Ленина, 56/1
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Клиника врачебной косметологии.

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Врачи работающие в клинике
Лебедева Елена Юрьевна

Лебедева Елена Юрьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Голованова Виктория Анатольевна

Голованова Виктория Анатольевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Главный врач
Стаж 19 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Главный врач
Стаж 19 лет
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Принимает детей
Игнатюк Илья Александрович

Игнатюк Илья Александрович

Косметолог (дерматолог-косметолог), Хирург
Стаж 15 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Хирург
Стаж 15 лет
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Чугунова (Шкурка) Валерия Альбертовна

Чугунова (Шкурка) Валерия Альбертовна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 25 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 25 лет
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Звягинцева Елена Ивановна

Звягинцева Елена Ивановна

Терапевт
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
Терапевт
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
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