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Лебедева Оксана Александровна
5.7
1
Лебедева Оксана Александровна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Высшее, Диплом АВС № 047179 ДВГМУ 1998г. Педиатрия
Сертификат - едиатрия до 20.02.2018г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая поликлиника №3
ул. Майская, 39
Первичный приём детей
Педиатр
560 р
Вторичный приём детей
Педиатр
510 р
1 отзыв
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