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Поколение
В клинике 4 врача
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Информация
Стоматологическая клиника для всей семьи. Современное оборудование, опытные доктора – гарантия высокого уровня оказания услуг.
Врачи работающие в клинике
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Принимает детей
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Принимает детей