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Поколение
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Поколение

В клинике 4 врача
Адреса
Хабаровск, ул. Вахова А.А, 10Б
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Информация

Стоматологическая клиника для всей семьи. Современное оборудование, опытные доктора – гарантия высокого уровня оказания услуг.

Врачи работающие в клинике
Левченко Евгения Ивановна

Левченко Евгения Ивановна

Стоматолог
Стаж 11 лет
Стоматолог
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Пассар Евгения Александровна

Пассар Евгения Александровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 5 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Синяков Владислав Павлович

Синяков Владислав Павлович

Стоматолог-хирург
Стаж 13 лет
Стоматолог-хирург
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Синякова Алия Нигметуловна

Синякова Алия Нигметуловна

Стоматолог
Стаж 11 лет
Стоматолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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