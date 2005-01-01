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Ли Олег Намгириевич
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Ли Олег Намгириевич

Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания
  • ДВГМУ, Интернатура по Травматологии и ортопедии, 2005-2006 гг.
  • Сертификат по специальности "Травматология и ортопедия", до 2021 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курс усовершенствования по теме «Интрамедуллярный остеосинтез в лечении переломов и деформаций опорно-двигательного аппарата. Лечение переломов и деформаций тазового кольца», Уральский НИИТО, 2009 г.
  • Курс усовершенствования «Использование компьютерной навигации в лечении аппаратами внешней фиксации», РНИИТО, г. Санкт –Петербург, 2009 г.
  • Стажировка в Южной Корее на базе национального клинического ортопедо-травматологического госпиталя Конг-Донг JASS course, 2010 г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Саико
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1820 р
2 отзыва

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