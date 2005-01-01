Ли Олег Намгириевич

Курс усовершенствования по теме «Интрамедуллярный остеосинтез в лечении переломов и деформаций опорно-двигательного аппарата. Лечение переломов и деформаций тазового кольца», Уральский НИИТО, 2009 г.

Курс усовершенствования «Использование компьютерной навигации в лечении аппаратами внешней фиксации», РНИИТО, г. Санкт –Петербург, 2009 г.

Стажировка в Южной Корее на базе национального клинического ортопедо-травматологического госпиталя Конг-Донг JASS course, 2010 г.