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  3. Лисогурский Владимир Николаевич
Лисогурский Владимир Николаевич
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Лисогурский Владимир Николаевич

Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт. Диплом серии ТВ № 385224 выдан 31.12.1993
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Хирург
Бесплатно
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