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  3. Лосева Елена Валерьевна
Лосева Елена Валерьевна
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Лосева Елена Валерьевна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Клиническая лабораторная диагностика", 1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Клиническая лабораторная диагностика, 2003 г.
  • ДВГМУ, специализация "Клиническая лабораторная диагностика", 2008 г.
  • ГБОУ ВПО "Северо-западный государственный Медицинский университет имени И.И. Мечникова", Клиническая лабораторная диагностика, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
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