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Лосева Елена Валерьевна
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Лосева Елена Валерьевна
Врач клинической лабораторной диагностики
,
Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
ДВГМУ, специализация "Клиническая лабораторная диагностика", 1999 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Клиническая лабораторная диагностика, 2003 г.
ДВГМУ, специализация "Клиническая лабораторная диагностика", 2008 г.
ГБОУ ВПО "Северо-западный государственный Медицинский университет имени И.И. Мечникова", Клиническая лабораторная диагностика, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
0 отзывов
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