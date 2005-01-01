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Лыков Александр Вячеславович
6.0
0
Лыков Александр Вячеславович
Кардиолог
Стаж 16 лет
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Информация о враче
Образование
Читинская государственная медицинская академия, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Кардиология", ДВГМУ, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
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