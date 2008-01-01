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Лысова Елена Владимировна
6.0
0
Лысова Елена Владимировна
УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ МЗ, 2008г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
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