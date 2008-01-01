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  3. Лысова Елена Владимировна
Лысова Елена Владимировна
6.0
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Лысова Елена Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ МЗ, 2008г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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