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  3. Заболотная Ольга Александровна
Заболотная Ольга Александровна
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3

Заболотная Ольга Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 14 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Лечебное дело, 2004 г. окончания.
  • Интернатура по акушерству и гинекологии, ДВГМУ, 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика, КГБОУ ДПО "ИПКСЗ ", 2007г
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2012 г.
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2017 г.
Участие в ассоциациях
  • Приняла участие в 13 съезде Российской ассоциации врачей УЗИ диагностики в перинаталогии и гинекологии
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Нейромед
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Женская консультация Центрального района
ул. Запарина, 8
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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