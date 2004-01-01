Заболотная Ольга Александровна
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Направление УЗИ в гинекологии и акушерстве, мягкие ткани и поверхностно расположенные органы, органы брюшной полости, мочевыделительная система, костно-суставная система, пренатальная УЗИ диагностика, УЗИ органов малого таза.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
ул. Запарина, 8
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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