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  3. Ризен Инна Владимировна
Ризен Инна Владимировна
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Ризен Инна Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Педиатрия", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
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