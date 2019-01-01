Махмудов Парвизжон Насридинович

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет»
Курсы повышения квалификации
2021г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Хабаровск. • Первичная аккредитация по специальности «Педиатрия».
2021г. — 2023г. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края г. Хабаровск • Клиническая ординатура по специальности «Хирургия».
2023 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Хабаровск. • Первичная аккредитация по специальности «Хирургия».
2023 г. — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Хабаровск. • Клиническая ординатура по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия».
2024 г. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки» (АНО ДПО «ЦПКПП») г. Москва •Профессиональная переподготовка по специальности «Колопроктология». 2024 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Хабаровск. •Первичная аккредитация по специальности «Колопроктология».
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Участие в ассоциациях
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Опыт работы
2017 г. — 2022г. КГБУЗ «Краевая клиническая больница» Имени Профессора С. И. Сергеева Министерства здравоохранения г. Хабаровск •Медицинский брат палатный (постовой) в хирургическом отделении
019 г. — 2019г. ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии«Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Хабаровск) •Медицинский брат палатный (постовой) в отделении реанимации
019 г.- 2019г. «КГБУЗ городская поликлиника No7» Железнодорожного района Министерства здравоохранения Хабаровского края •Медицинский брат
КГБУЗ «Детская городская клиническая больница No9» Министерства здравоохранения Хабаровского края •Врач-педиатр участковый
2022 г.- 2022г. ООО «МУ «Империя здоровья», «Центр медицинских комиссий» г. Хабаровска
022 г.- по н. в. КГБУЗ Городская клиническая больница имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения г. Хабаровск • Врач-хирург
2023г. — по н. в. КГБУЗ «Краевая клиническая больница» Имени Профессора С. И. Сергеева, «Краевой центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения г. Хабаровск Отделение сосудистой хирургии. • Врач-хирург|врач-сердечно-сосудистый хирург