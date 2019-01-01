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Махмудов Парвизжон Насридинович

Махмудов Парвизжон Насридинович

Проктолог (колопроктолог), Хирург
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Информация о враче
Образование
  • Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет»
Курсы повышения квалификации
  • 2021г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Хабаровск. • Первичная аккредитация по специальности «Педиатрия».
  • 2021г. — 2023г. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края г. Хабаровск • Клиническая ординатура по специальности «Хирургия».
  • 2023 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Хабаровск. • Первичная аккредитация по специальности «Хирургия».
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2017 г. — 2022г. КГБУЗ «Краевая клиническая больница» Имени Профессора С. И. Сергеева Министерства здравоохранения г. Хабаровск •Медицинский брат палатный (постовой) в хирургическом отделении
  • 019 г. — 2019г. ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии«Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Хабаровск) •Медицинский брат палатный (постовой) в отделении реанимации
  • 019 г.- 2019г. «КГБУЗ городская поликлиника No7» Железнодорожного района Министерства здравоохранения Хабаровского края •Медицинский брат
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Консультация взрослых
Хирург
1800 р
Проктолог (колопроктолог)
1800 р

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