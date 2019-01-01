Махмудов Парвизжон Насридинович

2017 г. — 2022г. КГБУЗ «Краевая клиническая больница» Имени Профессора С. И. Сергеева Министерства здравоохранения г. Хабаровск •Медицинский брат палатный (постовой) в хирургическом отделении

019 г. — 2019г. ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии«Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Хабаровск) •Медицинский брат палатный (постовой) в отделении реанимации

019 г.- 2019г. «КГБУЗ городская поликлиника No7» Железнодорожного района Министерства здравоохранения Хабаровского края •Медицинский брат