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Махнева Галина Леонидовна
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Махнева Галина Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности “Педиатрия”, 2004 г. окончания.
  • Интернатура по педиатрии на базе КГБУЗ “Перинатальный центр”, 2005- 2006 гг.
  • Действующий сертификат специалиста от 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по неонатологии, 2008 г.
  • Первичная специализация по ультразвуковой диагностике, 2010 г.
  • Присвоена 2 квалификационная категория, 2014 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Неонатолог в педиатрическом отделении для недоношенных детей КГБУЗ “Перинатальный центр”, 2008-2010 гг.
  • Детский врач УЗД в отделении лучевой и функциональной диагностики ДККБ им А.К Пиотровича, с 2010 г. по настоящее время.
  • Детский врач УЗД “Белой клиники”, с 2014 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Белая клиника
ул. Советская, 2
Консультация детей
УЗИ-специалист
По запросу
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