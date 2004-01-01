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Махнева Галина Леонидовна
6.2
1
Махнева Галина Леонидовна
УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, по специальности “Педиатрия”, 2004 г. окончания.
Интернатура по педиатрии на базе КГБУЗ “Перинатальный центр”, 2005- 2006 гг.
Действующий сертификат специалиста от 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Первичная специализация по неонатологии, 2008 г.
Первичная специализация по ультразвуковой диагностике, 2010 г.
Присвоена 2 квалификационная категория, 2014 г.
Повышение квалификации “Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы”, 2015 г.
Присвоена 1 квалификационная категория в 2017 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Неонатолог в педиатрическом отделении для недоношенных детей КГБУЗ “Перинатальный центр”, 2008-2010 гг.
Детский врач УЗД в отделении лучевой и функциональной диагностики ДККБ им А.К Пиотровича, с 2010 г. по настоящее время.
Детский врач УЗД “Белой клиники”, с 2014 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Белая клиника
ул. Советская, 2
Консультация детей
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
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