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  3. Тарасенко Наталья Алексеевна
Тарасенко Наталья Алексеевна
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Тарасенко Наталья Алексеевна

УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1990-1996 гг.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Внутренние болезни", 1996-1997 гг.
  • Первичная специализация по УЗД на кафедре лучевой диагностики, 1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация, усовершенствование "Ультразвуковая диагностика", 1998 г.
  • Повышение квалификации "Ультразвуковая диагностика заболеваний поверхностно расположенных структур", 2003 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии", 2008 г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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