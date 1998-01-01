Тарасенко Наталья Алексеевна
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Направление деятельности: УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка; УЗИ поверхностных структур: молочные железы, щитовидная железа, лимфатические узлы, мягкие ткани, суставы; УЗИ в акушерстве и гинекологии: узи малого таза, исследование имплантационного окна, доплерометрия сосудов малого таза, определение сроков беременности, фолликулометрия, скрининг беременных; УЗИ в урологии: почки, надпочечники, мочевой пузырь, доплерометрия почечных сосудов, УЗИ семенных пузырьков, предстательной железы, полового члена, ТРУЗИ предстательной железы). Владеет так же ультразвуковым исследованием эхокардиографии (УЗИ сердца).
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