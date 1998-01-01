Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Макушкина Лариса Васильевна
6.0
0
Макушкина Лариса Васильевна
Врач методист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
АГМА, специализация "Лечебное дело", 1998 г. окончания.
Сертификат по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", до 2023 г.
Сертификат по специальности "Дерматовенерология", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Першенкова
Юлия Львовна
Врач методист
6.0
0
Записаться
Пашкеева
Наталья Григорьевна
Врач методист
6.0
0
Записаться
Филиппова
Анна Аркадьевна
Врач методист
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...