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Малышева Елена Борисовна
5.7
0
Малышева Елена Борисовна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское Хабаровский медицинский университет,1997. Специальность- лечебное дело, квалификация- врач лечебник, клиническая ординатура 2-х годичная по неврологии- 1997-1999
Сертификат - неврология – от 04.06.2014 по 04.06.2019
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
Бесплатно
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