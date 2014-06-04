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  3. Малышева Елена Борисовна
Малышева Елена Борисовна
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Малышева Елена Борисовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское Хабаровский медицинский университет,1997. Специальность- лечебное дело, квалификация- врач лечебник, клиническая ординатура 2-х годичная по неврологии- 1997-1999
  • Сертификат - неврология – от 04.06.2014 по 04.06.2019
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
Бесплатно
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