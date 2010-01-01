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  3. Мамутова Зульфия Гайнулаевна
Мамутова Зульфия Гайнулаевна
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Мамутова Зульфия Гайнулаевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2010 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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