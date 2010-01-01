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Мамутова Зульфия Гайнулаевна
6.0
0
Мамутова Зульфия Гайнулаевна
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2010 г. окончания.
Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов
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