Трихолог в Хабаровске

Трихолог - врач, который занимается различными заболеваниями волос и кожи головы. Он изучает строение волос, фазы роста волос, разрабатывает методики лечения волос и кожи головы.



В сферу деятельности трихологов Хабаровска можно отнести следующие заболевания:

- перхоть;

- облысение;

- лишай;

- красная волчанка;

- грибковые заболевания;

- изменение внешнего вида волос;

- раннее поседение волос;

- воспаления волосяных фолликулов;

- педикулез.



Трихологи проводят диагностику состояния волос и кожи головы, и при обнаружении проблем, назначают соответствующее лечение. Составляют индивидуальные схемы по восстановлению здоровья и красоты волос, помогают избавиться от ломкости волос, секущихся кончиков.



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