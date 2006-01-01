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  3. Маринина Лилиана Анатольевна
Маринина Лилиана Анатольевна
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Маринина Лилиана Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 27 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Саратовский Государственный Медицинский Институт, специализация "Педиатрия", 1990 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка в Военно-медицинской академии, г. Санкт-Петербург, 2006 г.
  • ДВГМУ, Повышение квалификации по специальности "Неврология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
МаксКлиник
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 27А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1200 р
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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