Маринина Лилиана Анатольевна
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 27А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1200 р
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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