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Маркин Герман Федорович
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Маркин Герман Федорович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский ГМИ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", действительный с 06.02.2018 г. по 05.02.2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
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