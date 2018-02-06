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Маркин Герман Федорович
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Маркин Герман Федорович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Благовещенский ГМИ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", действительный с 06.02.2018 г. по 05.02.2023 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
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