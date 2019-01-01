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  3. Гребеньков Андрей Михайлович
Гребеньков Андрей Михайлович
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Гребеньков Андрей Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 36 лет
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Анестезиология и реаниматология", до 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Талисман
Доступен вызов на дом
ул. Ленинградская, 99
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
1 отзыв

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