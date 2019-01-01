Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Гребеньков Андрей Михайлович
6.3
1
Гребеньков Андрей Михайлович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
Стаж 36 лет
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
Сертификат по специальности "Анестезиология и реаниматология", до 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Талисман
Доступен вызов на дом
ул. Ленинградская, 99
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Андреянов
Алексей Александрович
Психиатр
,
Психотерапевт
,
Психиатр-нарколог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Лазарев
Роман Агамирович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Врач ультразвуковой диагностики
6.0
0
Записаться
Глонин
Александр Юрьевич
Травматолог-ортопед
,
Зав. отделением
6.6
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...