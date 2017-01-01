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  3. Маркова Анастасия Алексеевна
Маркова Анастасия Алексеевна
6.0
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Маркова Анастасия Алексеевна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2017 г. окончания.
  • Первичная специализация "Терапия", до 2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Гоголя, 37
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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